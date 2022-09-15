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Общество15 сентября 2022 13:20

В двух поликлиниках Ставрополя для устранения очередей перераспределили ресурсы

Раньше пациенты больниц №3 и №4 жаловались на очереди, но теперь проблема решается
Данил Юрков

Сегодня, 15 сентября, состоялся брифинг в правительстве Ставрополья. На нем замминистр здравоохранения Ставрополья Ольга Листова отметила увеличение амбулаторных пациентов, заболевших коронавирусом. Из-за этого в поликлиниках постоянно много людей, которые создают многочасовые очереди в кабинеты.

— Нами и руководством лечебных заведений приняты меры. Терапевтов перенаправили таким образом, чтобы в свободное время между посещением пациентов на дому врачи работали в кабинетах неотложной помощи, – пояснила замминистр.

Теперь очередей в больницах города должно стать меньше. Остается надеяться на спад заболеваний коронавирусом, потому что за последний день им заболели 974 человека. Об этом в своих официальных соцсетях сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.