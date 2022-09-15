В Ставрополе к юбилею открыли памятник художнику Павлу Гречишкину

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополь

Место для памятника выбирали жители города путем онлайн-голосования. В декабре прошлого года это предложил сделать мэр Ставрополя Иван Ульянченко. Памятник был установлен ранее, но его открытие состоялось только сегодня, 15 сентября.

— В 100-летний юбилей со дня рождения выдающегося ставропольца, заслуженного художника РСФСР, Героя труда Ставрополья, Почетного гражданина города Ставрополя, участника Великой Отечественной войны Павла Моисеевича Гречишкина в городе открыли его памятник . Это еще один подарок горожанам к 245-летию краевой столицы, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Напомним, что ранее памятник установили. Место выбрали 90% проголосовавших граждан. Работы по благоустройству шли, но глава города обещал открыть памятник к середине недели. Сегодня работы завершились, и монумент открыли.