Группа «Россети» в 2022 году существенно увеличила объемы ремонтных работ на Северном Кавказе

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Подготовка к зиме сетевых объектов Группы «Россети» в СКФО идет в соответствии с графиком. В физическом выражении объемы ремонтных работ в 2022 году выросли в среднем на 14%. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров, на заседании федерального штаба, которое провел в Черкесске заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

В работе совещания также приняла участие делегация «Россети Северный Кавказ» во главе с генеральным директором компании Романом Левченко.

Также увеличен объем финансирования ремонтной программы в СКФО на 700 млн рублей – до 3,6 млрд рублей. В план работ включен ремонт более 2 900 единиц подстанционного оборудования и 1 200 км линий электропередачи 35 кВ и выше, расчистка от растительности 974 гектаров просек ЛЭП. Основные мероприятия будут завершены до 1 октября.

Дополнительно разработаны программы повышения надежности электроснабжения для Дагестана и отдельно Махачкалы, а также Чечни, по которым сейчас определяются источники финансирования.

На реализацию инвестиционных проектов в СКФО в этом году «Россети» планируют направить 8,8 млрд рублей. В числе крупнейших – реконструкция двух центров питания в Ставропольском крае для развития столицы региона и электроснабжения сельхозпредприятий.