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Общество15 сентября 2022 20:05

Жителя Железноводска заподозрили в мошенничестве с выплатами по безработице

Он незаконно получил почти 300 тыс. рублей
Инна МОРОЗОВА

В Железноводске местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он представил в социальную службу липовые сведения о том, что является безработным. При этом у него был постоянный заработок.

В результате житель города-курорта незаконно получил выплаты по безработице на сумму почти 300 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В отделе полиции он дал признательные показания раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.