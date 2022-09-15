Жителя Железноводска заподозрили в мошенничестве с выплатами по безработице

В Железноводске местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он представил в социальную службу липовые сведения о том, что является безработным. При этом у него был постоянный заработок.

В результате житель города-курорта незаконно получил выплаты по безработице на сумму почти 300 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В отделе полиции он дал признательные показания раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.