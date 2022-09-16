За сутки коронавирусом на Ставрополье заболели 1089 человек

За последние сутки, с 15 на 16 сентября, коронавирусом заболели более тысячи человек, среди которых 218 детей. Госпитализировано 40 человек, в том числе 20 несовершеннолетних. Выздоровели 305 человек.

— Уровень заболеваемости практически не изменился. Помнить о правилах эпидпрофилактики и ревакцинации все также важно, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальный соцсетях.

Первый компонент вакцины получили 3294 человека, а второй – 1699. В данный момент важно заботиться о своем здоровье, так как на носу День города Ставрополя и Ставропольского края. В краевой столице уже вовсю идет форум «На Высоте».

Чтобы оставаться здоровыми и встретить 245-летний юбилей Ставрополя, надо защищаться от вирусов и простуды. Тогда праздник пройдет радостно и задорно. Не забывайте следить за своим здоровьем.