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Происшествия16 сентября 2022 7:11

В Ставрополе неизвестные вандалы украли хризантемы из исторического цветника в центре города

Цветы вновь посадили в горшки
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополь

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополь

Ко Дню города Ставрополь украшается самыми разными способами: появились и плакаты на остановках, и новый сквер «Героев России», и даже разноцветные хризантемы посадили на проспекте Октябрьской революции.

Однако не все жители ценят чужой труд и хотят видеть город красивым. Неизвестные вандалы вырвали с корнем и украли несколько кустов. Цветы не простояли даже несколько дней.

—- Призываю всех уважать чужой труд, бережно относиться к городу и его имуществу, – отреагировал на происшествие глава города Иван Ульянченко.

Также новые цветы посадили в других местах города и заменили разбитую клумбу на накануне открывшемся памятнике Гречишкину. Администрация города просит сохранять город красивым и чистым. Достаточно просто не портить то, во что вложили силы другие люди и что радует глаз.