На Ставрополье водитель сбил стоящего посреди дороги человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Туркменском округе вблизи аула Сабан Антуста 26-летний местный житель, водитель «Приоры», ненадолго отвлекся от дороги и не увидел стоящего посреди дороги мужчину в черной одежде. На манер фильмов ужасов произошло столкновение, из-за которого водителю пришлось остановиться и вызвать наряд ДПС.

— Пешеход, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался. На вид погибшему около 55 лет, на темной одежде световозвращающих элементов не было, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь правоохранители разбираются в причине нахождения мужчины на дороге. Автомобилист во время аварии был трезвый, злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии также проводится проверка.

Также в Туркменском районе упал неизвестный беспилотник. На данный момент восемь пострадавших человек лечатся от последствий взрыва летательного аппарата.