Водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Ессентуки, 15 сентября, примерно 15:30, на Боргустанском Шоссе водитель «Девятки» выехал на встречку, из-за чего произошла авария с «Восьмеркой». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Житель Суворовской, 59-летний водитель «Восьмерки», доставлен в больницу с переломом ребер. Также житель Суворовской, 29-летний водитель «Девятки», не пострадал.

— Молодой человек был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Оба водителя привлечены к ответственности за отсутствие страховки, – пишет ведомство. По факту аварии проводится проверка.

Также авария произошла в Туркменском округе Ставрополья. Там как фильмах ужасов ночью посреди дороги стоял неизвестный человек. Водитель «Приоры» отвлекся от дороги и сбил мужчину. Стоявший на дороге пешеход скончался от полученных травм.