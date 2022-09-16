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Происшествия16 сентября 2022 9:13

На Ставрополье поймали пьяную автомобилистку

Гражданка созналась в том, что выпила после работы
Данил Юрков

Накануне вечером в Ипатовском округе сотрудники ДПС заметили машину, которая странно виляла по дороге. Правоохранители потребовали остановиться, но автомобиль сперва свернул во дворы, а потом едва не въехал в забор. За рулем оказалась женщина, которая отказалась выйти из автомобиля.

— Спустя несколько минут водитель все-таки проявила сознательность. 37-летняя местная жительница призналась, что после смены на работе употребила спиртное. От прохождения освидетельствования гражданка отказалась, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Автомобиль помещен на штрафстоянку, на женщину составлен административный протокол.

Также на Ставрополье водитель – на этот раз трезвый – выехал на встречку и спровоцировал аварию. У двоих участников ДТП не оказалось страховки, за что их оштрафовали. Одного водителя госпитализировали с переломом ребер, а второй не пострадал.