На Ставрополье поймали пьяную автомобилистку

Накануне вечером в Ипатовском округе сотрудники ДПС заметили машину, которая странно виляла по дороге. Правоохранители потребовали остановиться, но автомобиль сперва свернул во дворы, а потом едва не въехал в забор. За рулем оказалась женщина, которая отказалась выйти из автомобиля.

— Спустя несколько минут водитель все-таки проявила сознательность. 37-летняя местная жительница призналась, что после смены на работе употребила спиртное. От прохождения освидетельствования гражданка отказалась, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Автомобиль помещен на штрафстоянку, на женщину составлен административный протокол.

Также на Ставрополье водитель – на этот раз трезвый – выехал на встречку и спровоцировал аварию. У двоих участников ДТП не оказалось страховки, за что их оштрафовали. Одного водителя госпитализировали с переломом ребер, а второй не пострадал.