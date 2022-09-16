Жительница Ставрополья отдала позвонившему мошеннику 4 млн рублей

В Ессентуках пытаются выяснить личность мошенника, который уговорил местную жительницу перевести деньги на неизвестный счет. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил о том, что ее имя оформляется кредит. Чтобы защититься от такого, все свои сбережения надо отправить на «безопасный счет». Женщина согласилась, но свои деньги в итоге потеряла.

— Гражданка спустя время поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют личность и местонахождение злоумышленника.

Также жителя Железноводска обвиняют в мошенничестве с выплатами по безработице. По версии следствия, мужчина имел постоянный заработок, но поставлял в социальную службу поддельные сведения о своей безработице.