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Общество16 сентября 2022 10:23

Ограничение движения транспорта в Невинномысске вводится 17 сентября из-за Дня города

Дороги перекроют в связи празднованием 197 годовщины Невинномысска
Данил Юрков

В Невинномысске 17 сентября перекроют четыре улицы. Ограничение будет действовать с 14:00 по 22:00. Об этом сообщает глава города Невинномысск Михаил Миненков.

Карта перекрытия дорог в Невинномысске

Карта перекрытия дорог в Невинномысске

Фото: Варвара АНТОНОВА

Где перекроют движение

– бульвар Мира от улицы Менделеева до улицы Гагарина;

– улицу Менделеева от улицы Линейной улицы Павлова;

– на всей протяженности улицы Белова;

– на всей протяженности площади 50 лет Октября.

Объехать перекрытые участки дороги можно по открытым участкам улиц Ленина, Павлова и Линейной. Также некоторые маршрутки изменят свое движение, чтобы объезжать ограничение:

– маршруты № 2, 8, 18 будут двигаться по улицам Гагарина, Павлова, Менделеева и далее по маршруту;

– маршрут №15 поедет по Линейной, Гагарина, Мира, Партизанской, 3 Интернационала, Линейной и далее по маршруту;

– а также маршруты №5, 9, 22 будут проезжать по Линейной, Гагарина, Павлова, Менделеева и далее по маршруту.

Водителям рекомендуется выбирать маршруты заранее.