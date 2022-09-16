С 16 по 19 сентября в Ставрополе организовали дополнительную работу автобусов, маршруток и троллейбусов. Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Какие троллейбусы и автобусы будут ходить в Ставрополе в День города 17 сентября 2022

– все троллейбусы;

– от 12 километра до СТ «Электрон» пройдет маршрут №10;

– от ж/к «Олимпийский» до улицы Чехова будет довозить маршрут №48;

– от ж/к «Олимпийский» до улицы Атаманской будет мчаться маршрут №46;

– от 12 километра до микрорайона «Перспективный» проедется маршрут №29м;

– от 204 квартала до 566 квартала будет проезжать маршрут №32А.

Также напоминаем, что в Ставрополе на пять дней перекроют некоторые участки дорог. УГИБДД объявило ограничение движение транспорта на время проведения Дня города 17 сентября и фестиваля «На Высоте». «КП-Ставрополь» показывает на карте, где и какие улицы будут перекрыты.