С 16 по 19 сентября в Ставрополе организовали дополнительную работу автобусов, маршруток и троллейбусов. Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
– все троллейбусы;
– от 12 километра до СТ «Электрон» пройдет маршрут №10;
– от ж/к «Олимпийский» до улицы Чехова будет довозить маршрут №48;
– от ж/к «Олимпийский» до улицы Атаманской будет мчаться маршрут №46;
– от 12 километра до микрорайона «Перспективный» проедется маршрут №29м;
– от 204 квартала до 566 квартала будет проезжать маршрут №32А.
Также напоминаем, что в Ставрополе на пять дней перекроют некоторые участки дорог. УГИБДД объявило ограничение движение транспорта на время проведения Дня города 17 сентября и фестиваля «На Высоте». «КП-Ставрополь» показывает на карте, где и какие улицы будут перекрыты.