Директор управляющей компании на Ставрополье обвиняется в получении коммерческого подкупа

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, в августе 2021 года директор управляющей компании в Кисловодске предложила двум мужчинам заключить с ней контракт на починку труб дымоходов и вентиляции в многоэтажке. За это такой контракт мужчины должны были заплатить коммерческий подкуп в размере 58 тысяч рублей.

— После выполнения работ и их оплаты мужчины перевели подозреваемой заранее обещанную сумму. Сейчас следователем СКР проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По другую сторону передачи денег оказалась жительница Ессентуков. Ей позвонил телефонный мошенник и сказал, что на ее имя оформляется кредит. Чтобы защитить средства, деньги надо было перевести на «безопасный счет». Она перевела 4 млн рублей. Злоумышленника ищет полиция.