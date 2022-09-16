Ставропольские гандболисты из клуба «Виктор» завоевали первую победу на чемпионате России

В сложной борьбе ставропольские гандболисты одолели пермскую команду и прошли дальше. Теперь спортсмены готовятся к поединку национального первенства в Санкт-Петербурге. Уже 20 сентября они будут вновь сражаться за победу.

— Все были задействованы, у каждого была своя роль. Мы сегодня классно «пошумели», думаю, всем понравился наш гандбол, – сказал главный тренер команды Сергей Горбок.

Напомним, ранее ставропольцы заняли взяли бронзу на всероссийской спартакиаде даже при условии, что потеряли четверть состава команды. Сложная игра против астраханцев закончилась в пользу гандбольного клуба «Виктор».

Пока спортсмены готовятся к матчу 20 сентября, до этого дня в Ставрополе будут перекрыты некоторые участки дорог. «КП-Ставрополь» показывает на карте, где будут действовать ограничения.