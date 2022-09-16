В Ставрополе скорость мобильного интернета выросла на 20 процентов

Столица Ставрополья активно развивается и расширяет свои границы. По данным МТС, объем мобильного трафика, используемого горожанами, ежегодно увеличивается более чем на 20 процентов. Поэтому в компании постоянно работают над расширением емкости сети, улучшая связь в первую очередь в самых загруженных с точки зрения трафика районах - как, например, юго-запад города.

Проведенные МТС работы более чем в 2,5 раза увеличили скорость мобильного интернета 4G на улице 50 лет ВЛКСМ, в районе гимназии имени Г. Ядрова, и почти вдвое - в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» и на площади 200-летия.

Прокачали сеть и в Перспективном, жители которого могут теперь в еще более комфортном режиме при необходимости учиться и работать дистанционно даже в часы пик.

В ближайших планах МТС - улучшить качество связи в районе нового ЖК «Российского», фонтана «Россия» и недавно открытого сквера «Героев России».