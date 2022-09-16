В Ставрополе оштрафовали участников свадебного кортежа за движение задним ходом

В минувшие выходные в Ставрополе провели свадьбу, и водители двух машин – «Лада Гранта» и «БМВ» – решили проехать по встречной полосе задним ходом. Вроде движутся по направлению движения других автомобилей, но как-то не так. Неладное сразу заметили также сотрудники ДПС и остановили нарушителей.

— В отношении 31-летнего водителя Лады Гранты и 29-летнего водителя БМВ, оба жители Ставрополя, составлены административные протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, штрафные санкции – 1500 рублей, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям было весело – праздник, как никак, – но автомобилистке в Ипатовском округе было не до смеха, когда ее влияющую по дороге машину остановили правоохранители. Женщина созналась, что выпила после работы и села за руль. Автомобиль помещен на штрафстоянку, на женщину составлен административный протокол.