На День Ставрополя и Ставропольского края свадьбу сыграют 228 пар

Только в Ставрополе на 17 сентября в ЗАГСе поженятся 62 пары. Молодожены будут появляться по всему краю в такую знаменательную для них дату. С начала года поженились более девяти тысяч влюбленных пар, при этом почти полторы тысячи зарегистрировались в необычные и знаменательные даты.

Статистика говорит, что за последние 10 лет в Ставрополе население увеличилось на 30%. Это были первые результаты переписи населения. Сейчас в Ставрополе проживает более 500 тысяч человек. В 2010 году статистика показывала на 27% населения меньше. За 10 лет в Ставрополе стали жить еще 149 тысяч человек.

Однако с браками нынче не очень. На 5,7 тысяч браков приходится 5,5 тысяч разводов. Разводимость составила 4,0% при расчете на 1000 человек населения. Это на 2% больше показателя 2021 года. Будем надеяться, что сошедшиеся 17 сентября пары не разведутся.