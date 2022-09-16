Праздничный салют на День города в Невинномысске 17 сентября перенесут на другую дату. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

- В знак солидарности с нашими Вооруженными силами и братским народом Донбасса было принято решение с 17 сентября салют перенести на другую дату, - написал он.

Градоначальник призвал жителей сплотиться вокруг армии РФ и напомнил, что на Донбассе сейчас идут тяжелые бои.

- Наша Победа и наш Салют еще впереди, - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на День города сыграют свадьбу 228 пар.