Праздничный салют на День города в Невинномысске 17 сентября перенесут на другую дату. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.
- В знак солидарности с нашими Вооруженными силами и братским народом Донбасса было принято решение с 17 сентября салют перенести на другую дату, - написал он.
Градоначальник призвал жителей сплотиться вокруг армии РФ и напомнил, что на Донбассе сейчас идут тяжелые бои.
- Наша Победа и наш Салют еще впереди, - добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе на День города сыграют свадьбу 228 пар.