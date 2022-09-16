На Ставрополье открылся первый всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте»

В пятницу, 16 сентября, в Ставрополе открыли первый всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте».

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Росмолодежи Павел Красноруцкий.

Форум проводится в России впервые. В нем принимают участие более 2-х тысяч молодых людей из разных российских регионов, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

В программе фестиваля – мастер-классы, экскурсии, конкурсные просмотры. Завершится форум 19 сентября. В этот день пройдет церемония награждения победителей.