Олег Газманов сделал заявление перед концертом в Ставрополе

Олег Газманов выступит в Ставрополе в рамках фестиваля "На Высоте". Перед концертом артист выступил с заявлением, которое опубликовали организаторы мероприятия.

- Для меня больше удовольствие и большая честь появиться на фестивале рабочей молодёжи и быть с вами на высоте. Спеть несколько своих песен. И ещё я готов сообщить вам, что в следующем году в Ставрополе откроется новый проект «Родники». В этом проекте мы соберём талантливых людей и поможем поэтам, певцам, композиторам в том, чтобы они соединившись продвигали нашу национальную культуру, - пообещал Газманов.

Куда сходить на День города в Ставрополе 17 сентября можно узнать в большом материале "КП-Ставрополь".