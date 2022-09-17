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Общество17 сентября 2022 8:47

Олег Газманов сделал заявление перед концертом в Ставрополе

Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Олег Газманов выступит в Ставрополе в рамках фестиваля "На Высоте". Перед концертом артист выступил с заявлением, которое опубликовали организаторы мероприятия.

- Для меня больше удовольствие и большая честь появиться на фестивале рабочей молодёжи и быть с вами на высоте. Спеть несколько своих песен. И ещё я готов сообщить вам, что в следующем году в Ставрополе откроется новый проект «Родники». В этом проекте мы соберём талантливых людей и поможем поэтам, певцам, композиторам в том, чтобы они соединившись продвигали нашу национальную культуру, - пообещал Газманов.

Куда сходить на День города в Ставрополе 17 сентября можно узнать в большом материале "КП-Ставрополь".