На подъезде к Ставрополю в ДТП пострадали три человека

Около Невинномысска в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась ранним утром 17 сентября на трассе "Подъезд к Ставрополю". Водитель на "Ладе Калина" не справился с управлением на скорости и съехал в канаву. Все, кто был в машине, попали в больницу, они получили множество травм, поскольку не были пристегнуты.

За рулем был 20-летний житель Карачаево-Черкесии. За два года он 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за грубые. Идет проверка.