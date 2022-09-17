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Происшествия17 сентября 2022 12:13

В Апанасенковском районе Ставрополья прервали День края из-за происшествия

На место выехали экстренные службы
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Анапасенковском районе прервали концерт ко Дню Ставропольского края. Об этом рассказывает пресс-служба администрации.

Во время концерта частично осыпалась штукатурка с потолка, что очень встревожило зрителей. Размер отверстия - до двух метров.

- Концерт отменили, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, причины данного происшествия выясняются. Временно исполняющий полномочия главы Апанасенковского округа Андрей Андрега выехал на место, - сказано в сообщении,

На днях в районный дом культуры вложили 1,7 млн рублей. За эти деньги его оснастили 330 креслами, кинопроектором и экраном, чтобы можно было проводить киносеансы, сообщало управление по информполитике правительства Ставрополья.