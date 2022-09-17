В Кисловодске благотворители собрали 8 млн рублей для нужд армии России

В Кисловодске проводят благотворительную акцию "Один день для Победы", в рамках которой любой желающий - местный житель, курортник или предприниматель - может пожертвовать деньги для российских военных. Переводят деньги по QR-коду, которые размещены во всех людных местах. Согласно последним подсчетам, уже собрали около 8 млн рублей.

Как отмечают организаторы, местные бизнесмены и владельцы санаториев перечислили однодневный заработок в фонд поддержки военнослужащих.

Власти также отмечают, что в Кисловодске широко празднуют День Ставропольского края и каждый пятый рубль, потраченный в этот день на торжествах, также будет перечислен в фонд.