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Общество17 сентября 2022 13:12

В Кисловодске благотворители собрали 8 млн рублей для нужд армии России

Деньги переводят по QR-кодам
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Кисловодске проводят благотворительную акцию "Один день для Победы", в рамках которой любой желающий - местный житель, курортник или предприниматель - может пожертвовать деньги для российских военных. Переводят деньги по QR-коду, которые размещены во всех людных местах. Согласно последним подсчетам, уже собрали около 8 млн рублей.

Как отмечают организаторы, местные бизнесмены и владельцы санаториев перечислили однодневный заработок в фонд поддержки военнослужащих.

Власти также отмечают, что в Кисловодске широко празднуют День Ставропольского края и каждый пятый рубль, потраченный в этот день на торжествах, также будет перечислен в фонд.