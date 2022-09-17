Подрядчика будут судить за благоустройство парка "Цветник" в Пятигорске

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинение в отношении директора фирмы, которая занималась благоустройством парка "Цветник" в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

В 2019 году подрядчик выполнял два контракта по благоустройству парка. В отчет он внес ложные сведения о скамеек, светотехнического оборудования и изделиях малых архитектурных форм. Таким образом директору удалось завысить стоимость работ и незаконно получить более 13,8 млн рублей.

Директора будут судить по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя. Прокуратура также подала иск на возмещение ущерба.