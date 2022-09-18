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Здоровье18 сентября 2022 5:47

К утру 18 сентября на Ставрополье медики зафикисировали 1391 новый случая заболевания COVID-19

Среди заболевших 148 детей
Анфиса КИМЕНИНИКО

К утру 18 сентября на Ставрополье медики подтвердили еще 1391 случай заражения коронавирусной инфекцией. В специализированные стационары были госпитализированы 26 человек, еще 302 ставропольцев были выписаны из под медицинского наблюдения. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- Вместе с тем, суточный показатель в целом не растет. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 так же не зарегистрировано, - прокомментировал ситуацию глава Ставрополья.

Среди заболевших 148 человек - это дети. 138 человек находятся на амбулаторном лечении, а 10 детей были госпитализированы в специальные медицинские учреждения.