Певец не будет выступать на завершающем этапе фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе 16 сентября стартовал всероссийский творческий фестиваль «На высоте», на мероприятие приехали известные приглашенные артисты, закрывать фестиваль должны были группа «Звери» и певец Niletto.

Однако организаторы мероприятия сообщили, что Niletto не будет выступать 19 сентября 2022 года в Ставрополе. Фестиваль работающей молодежи завершится концертом Леонида Агутина и группы Любэ на Крепостной горе.

Напомним, что многодневный фестиваль для работающей молодежи на «На высоте» проходит на Ставрополье с 16 по 19 сентября. В рамках мероприятия уже выступили Надежда Бабкина, Клава Кока, Олег Газманов и многие другие приглашенные знаменитости. О том, сколько заплатили Клаве Коке и Jony за концерты в Ставрополе читайте по ссылке.