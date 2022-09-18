На Ставрополье рабочая неделя начнется с небольшого похолодания и дождей

С началом новой рабочей недели в Ставрополь придут дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье пришло настоящее бабье лето. В воскресенье, 18 сентября 2022 года, воздух в крае прогреется до +38 градусов! Однако синоптики краевого гидрометцентра предупредили местных жителей, что новая рабочая неделя начнется в регионе с дождей и небольшого похолодания.

В понедельник, 19 сентября 2022 года, синоптики прогнозируют в крае похолодание до +23...+28 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду, пройдет кратковременный дождь с грозой. В краевой столице воздух прогреется только до +25 градусов тепла. Ночью без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь с грозой.