Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 8:11

Ставропольский мотобольный клуб «Колос» стал чемпионом России

Команда из Ипатовского городского округа завоевывает этот титул уже второй раз
Анфиса КИМЕНИНИКО
Мотобольная команда из Ипатово стала чемпионом России уже во второй раз. Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова.

Мотобольная команда из Ипатово стала чемпионом России уже во второй раз. Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова.

По итогам матча, который прошел в Подмосковье, Ставропольский мотобольный клуб «Колос» стал чемпионом России. Команда из Ипатовского городского округа одержала победу над кубанской командой «Агрокомплекс». Они выиграли со счетом 4:1.

Как стало известно, «Колос» стал обладателем титула чемпиона России по мотоболу уже во второй раз. С победой спортсменов поздравил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- В нашем крае давние мотобольные традиции - этот вид спорта развивается на Ставрополье на протяжении десятилетий. Уверен, впереди у команды еще немало титулов и спортивных достижений, - прокомментировал победу губернатор.