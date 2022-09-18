Мотобольная команда из Ипатово стала чемпионом России уже во второй раз. Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова.

По итогам матча, который прошел в Подмосковье, Ставропольский мотобольный клуб «Колос» стал чемпионом России. Команда из Ипатовского городского округа одержала победу над кубанской командой «Агрокомплекс». Они выиграли со счетом 4:1.

Как стало известно, «Колос» стал обладателем титула чемпиона России по мотоболу уже во второй раз. С победой спортсменов поздравил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- В нашем крае давние мотобольные традиции - этот вид спорта развивается на Ставрополье на протяжении десятилетий. Уверен, впереди у команды еще немало титулов и спортивных достижений, - прокомментировал победу губернатор.