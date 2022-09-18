В Ставрополе прошел забег к юбилею города

В Ставрополе прошел массовый забег к юбилейной дате города - 245-летию краевой столицы. Участники I Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» и жители краевого центра собрались на Крепостной горе, чтобы пробежать символичные - 1777 метров, именно в 1777 году был основан Ставрополь.

Перед забегом участники выполнили активную разминку и обязательную дыхательную гимнастику, а затем несколько сотен людей марафона во главе с российским прыгуном в воду, серебряным призером Олимпийских игр Евгением Кузнецовым совершили пробежку по исторической части центра города Ставрополя.

На финише дистанции организаторы выдали всем участникам забега памятные медали с символикой фестиваля «На высоте».