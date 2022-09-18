Стелу и сквер в честь Героя Россия Владимира Жоги открыли в Невинномысске

В Невинномысске почтили память Героя России Владимира Жоги. Фото: администрация города Невинномысск.

Открытие стелы и сквера в Невинномысске в честь командира отдельного разведывательного батальона «Спарта», полковника Владимира Жоги состоялось в День города Ставрополя. Герой России Владимир Жога погиб в Донбассе в марте 2022 года.

Напомним, что ранее одну из улиц Невинномысска назвали в честь комбата «Спарты». Также на углу с улицей Калинина 17 сентября 2022 года открыли специальную мемориальную доску.

- Память – это самое важное. Сегодня люди, которые защищают мирное население Донбасса в ходе специальной военной операции, сражаются за каждого из нас. К сожалению, ни одно столкновение не обходится без потерь. Но остается память о павших героях, - прокомментировал открытие сквера глава Ставрополья.

- Для меня большая честь и огромное удовольствие быть вместе с вами на этой церемонии. Пока мы помним наших героев, они с нами. Я уверен, что пока наши дети, внуки, правнуки будут помнить их, мы никому не дадим переписать великую историю нашей страны, - сказал Олег Газманов, который также посетил мероприятие.

Вместе с другими гостями он почтил память Владимира Жоги минутой молчания. Участники открытия сквера возложили букеты цветов к памятному знаку.