В Пятигорске вор проник в машину и украл дорогостоящий смартфон

Ранее судимый местный житель признал свою вину в краже телефона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске полицейским удалось оперативно задержать 33-летнего местного жителя, который ранее уже был судим. В этот раз мужчина попался на воровстве дорогостоящего смартфона, который он вытащил из салона незапертого автомобиля.

В полицию Минеральных Вод обратился местный житель, который рассказал, что из его автомобиля вытащили телефон. Кража произошла днем, 18 сентября 2922 года.

-Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном и пояснил, что проходил мимо автомобиля, увидел открытую пассажирскую дверь, проник в машину и похитил мобильный телефон, лежащий на сидении, - рассказали в МВД по Ставропольскому краю.

Похищенное воришка успел продать. По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.