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Происшествия18 сентября 2022 13:02

На Ставрополье полицейские изъяли наркотики у парочки отдыхающих на озере

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков
Анфиса КИМЕНИНИКО

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в селе Камбулат Туркменского округа у отдыхающих на озере девушки и мужчины изъяли наркотики. Задержанных подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина и женщина привлекли внимание полицейским своим крайне подозрительным поведением. Правоохранители, которые осуществляли патрулирование, приблизились к отдыхающим и проверили их.

В процессе обыска выяснилось, что отдыхающие прятали в личных вещах использованные шприцы и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета.

- Также недалеко от места отдыха фигурантов стражи порядка обнаружили и изъяли еще один сверток с порошкообразным веществом, - рассказали в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что найденное вещество - это сильнодействующий синтетический наркотик. По словам задержанного мужчины, он приобрел наркотическое вещество путем поднятия «закладки». Было возбуждено уголовное дело.