30-летняя жительница Ставрополья тайком списывала деньги у пенсионера

В отдел полиции Новоалександровского городского округа обратился 72-летний местный житель, который написал заявление о краже денежной суммы с банковской карты. Мужчина из станицы Григорополисской узнал о том, что у него были списаны деньги после запроса в приложении.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленницей оказалась 30-летняя знакомая мужчины, которая неоднократно приходила в гости к пенсионеру в течение двух месяцев.

- С помощью смс-сообщений неоднократно переводила денежные средства на находившуюся в ее пользовании банковскую карту родственницы. Деньги гражданка тратила на свои нужды, - рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража».