Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 сентября 2022 5:28

Общее число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье достигло 207,5 тысячи человек

При этом общее количество умерших составило 7103 человека
Данил Юрков

За все время пандемии на Ставрополье заболели 228 тысяч человек, а за последние сутки – 656 человек, из них 143 – дети. Выздоровевших за сутки – 114 человек, новых смертельных исходов не зафиксировано. Об этом в официальных соцсетях пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Вчера из-под наблюдения врачей выписано 114 выздоровевших пациентов.

Общее число тех, кто справился с болезнью, составляет уже 207,5 тысячи человек.

Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано, – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается. За вчерашний день первый компонент получили 425 человек, а второй – 194 человека. лава региона напоминает о мерах эпидпрофилактики.

Уровень заболеваемости в начале недели меньше, чем вчера, в воскресенье 18 сентября. К утру того дня врачи зафиксировали 1391 новых случаев заражения коронавирусом.