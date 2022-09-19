Общее число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье достигло 207,5 тысячи человек

За все время пандемии на Ставрополье заболели 228 тысяч человек, а за последние сутки – 656 человек, из них 143 – дети. Выздоровевших за сутки – 114 человек, новых смертельных исходов не зафиксировано. Об этом в официальных соцсетях пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Вчера из-под наблюдения врачей выписано 114 выздоровевших пациентов.

Общее число тех, кто справился с болезнью, составляет уже 207,5 тысячи человек.

Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано, – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается. За вчерашний день первый компонент получили 425 человек, а второй – 194 человека. лава региона напоминает о мерах эпидпрофилактики.

Уровень заболеваемости в начале недели меньше, чем вчера, в воскресенье 18 сентября. К утру того дня врачи зафиксировали 1391 новых случаев заражения коронавирусом.