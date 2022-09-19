В Ставрополе в 2023 году создадут карту доступности дорог с новыми точками

По городу Ставрополю можно найти места, куда тяжело попасть малоподвижным людям. Крутые спуски, подъемы, бордюры, подъезды и другие места. Надо сделать среду более доступной, поэтому 22 сентября комитет соцзащиты и труда встретится с желающими высказать свое мнение по поводу труднодоступных мест:

— Активных горожан будут ждать на пересечении улиц Лермонтова и Краснофлотской и улиц Дзержинского и Булкина. Приходите, поделитесь своими мыслями и идеями. Вместе подумаем, какие улицы мы в первую очередь должны сделать комфортнее, – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В 11 утра 22 сентября на улице Краснофлотской, 92-96 и на углу улицы Дзержинского, 135 можно будет встретиться с неравнодушными и внести свой вклад в улучшении города.

Во время массовых встреч не стоит забывать о мерах эпидпрофилактики. Так, на сегодняшний день, 19 сентября, заболели 656 человек. Общее число выздоровевших достигло 207,5 тысяч человек, но при этом заболевших насчитывают 228 тысяч человек.