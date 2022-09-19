В Ставрополе врачи борются за жизнь сбитой невнимательным водителем 11-летней девочки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Тухачевского, 18 сентября примерно в 20:30, водитель «Девятки» поворачивал и не заметил проходящую по «зебре» девочку. Машина сбила пострадавшую, не предоставив преимущества на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 11-летняя девочка доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Как выяснилось, пострадавшая двигалась в сопровождении матери, но она шла позади и в ДТП не пострадала, – пишет ведомство.

Водитель – 57-летний местный житель. На момент аварии был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Теперь правоохранители проводят проверку по факту дорожной аварии с пострадавшими.

Также напомним, что в выходные около Невинномысска в ДТП пострадали три человека. Машину унесло в канаву, и непристегнутые пассажиры вместе с водителем серьезно пострадали. Водитель, житель Карачаево-Черкесии, является злостным нарушителем.