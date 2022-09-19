В Ставрополе на улице Ивана Щипакина установили дополнительные знаки и светофоры

Сквер «Героев России» на улице Ивана Щипакина открыли вместе с новой шестиполосной дорогой еще 10 сентября. Однако водители все равно предпочитали проезжать через дворы многоэтажных домов, а на самой улице часто фиксировались нарушения правил дорожного движения. Некоторые водители игнорировали знаки и выезжали на встречку.

— Чтобы помощь автолюбителям быстрее адаптироваться к новой схеме движения, было решено установить дополнительные знаки. Сейчас на прилегающих к ул. Ивана Щипакина проездах расположено 310 указателей. Кроме этого, на само полотно нанесли дополнительную разметку, указывающую на направление движения, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Также на дороге поставили новые светофоры и камеры. Теперь на шестиполоске стоит 29 светофоров, 2 обзорные камеры и 3 детектора транспорта. Светофоры подключены и работают, а за камерами круглосуточно смотрят диспетчеры.