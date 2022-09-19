Ставропольский подросток заказал и не оплатил смартфоны на 280 тысяч рублей

Купив фейковый аккаунт с мыслями о том, как нажиться на дорогих смартфонах, 17-летний житель Ессентуков, наверное, даже не думал, что его поймают. Сперва парень заказал телефоны, пошел в пункт выдачи интернет-магазина и забрал товар. Оплачивать его он, конечно, не планировал.

Сотрудники пунктов выдачи поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Всего было украдено четыре телефона и зарядка. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей. Были заведены уголовные дела по факту мошенничества. Началось расследование.

Полиция нашла молодого человека. Сотрудники задержали парня, и он во всем сознался. Полученный товар он продал, а деньги потратил на личные нужды. Попытки нажиться на краденом не были упреждены, но теперь подозреваемого будут судить за преступления. Уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд.