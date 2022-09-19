В Ставрополе «ЮгСтройИнвест» выступил организатором в День города

Аниматоры встретили детвору радужными пузырями и поролоновым шоу. Фото: gk-usi.ru

Тысячи ставропольцев с размахом отметили 245-ю годовщину со дня основания Ставрополя. В этом году организаторы подготовили для горожан и гостей краевой столицы разнообразную праздничную программу. Так, в сквере Героев России и на Владимирской площади развернули множество интерактивных площадок. Организаторами досуга выступила горадминистрация, музей «России - Моя история» и группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Праздновать со ставропольцами - добрая и давняя традиция ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: gk-usi.ru

В праздничный день сквер Героев России стал центром детства. Ребятню развлекали веселые аниматоры, встречавшие детвору радужными пузырями и поролоновым шоу. Юные спортсмены демонстрировали свои умения на профессиональном памп-треке. На других площадках гостям были доступны различные мастер-классы.

Спортсмены продемонстрировали свои умения на профессиональном памп-треке. Фото: gk-usi.ru

Тем временем на Владимирской площади в творческих мастерских детвору учили делать игрушки. Поделки ребята оставят себе на память о ярком празднике в честь дня рождения любимого города. Неподалеку развернулось еще одно масштабное действо - реконструкторы организовали турнир по средневековому историческому бою.

Реконструкторы организовали турнир по средневековому историческому бою. Фото: gk-usi.ru

Праздновать со ставропольцами - добрая и давняя традиция ГК «ЮгСтройИнвест», инициированная генеральным директором компании Юрием Ивановым. При участии строительной компании в Ставрополе появляются все новые точки притяжения, в том числе сквер Героев России и Владимирская площадь.