За неделю с 12 по 18 сентября на Ставрополье поймали 178 пьяных водителей

За неделю 152 водителей прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, либо отказались от нее. Их привлекли к административной ответственности. А еще 21 водителю грозит уголовное наказание за повторную поездку пьяным.

— В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) за повторное нетрезвое вождение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, на неделе был пойман водитель с 2 мг этанола в выдыхаемом воздухе. Этот показатель говорит о сильной степени опьянения. Водителя поймали, так как он не справился с управлением и въехал в насыпь щебня. Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также в Ставрополе невнимательный водитель сбил 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Водитель был трезвый и злостным нарушителем не является. Проводится проверка.