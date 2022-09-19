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Происшествия19 сентября 2022 9:11

За неделю с 12 по 18 сентября на Ставрополье поймали 178 пьяных водителей

Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 18 сентября, когда поймали 32 пьяных водителя
Данил Юрков

За неделю 152 водителей прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, либо отказались от нее. Их привлекли к административной ответственности. А еще 21 водителю грозит уголовное наказание за повторную поездку пьяным.

— В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) за повторное нетрезвое вождение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, на неделе был пойман водитель с 2 мг этанола в выдыхаемом воздухе. Этот показатель говорит о сильной степени опьянения. Водителя поймали, так как он не справился с управлением и въехал в насыпь щебня. Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также в Ставрополе невнимательный водитель сбил 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Водитель был трезвый и злостным нарушителем не является. Проводится проверка.