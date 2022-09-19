На Ставрополье загоревшаяся машина подожгла 125 тюков сена

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В селе Первомайское Ипатовского округа по неизвестной причине загорелась машина. Хозяева поняли, что транспорт надо тушить. В ход шли все подручные средства. Автомобиль получилось потушить, но расслабляться было рано: люди увидели свет со стороны огорода. Оказывается, загорелось сено, и чтобы огонь не добрался до дома, жильцы вызвали спасателей.

— К приезду пожарных ПЧ №144 Тахта огнем была охвачена площадь 400 квадратных метров. После того, как пассовцам удалось сбить основной огонь, они приступили к проливке тлеющих участков соломы, которые то и дело вспыхивали вновь, – пишет пресс-служба ПАСС СК.

Огнеборцы тушили тлеющую солому еще восемь часов, чтобы не допустить повторного возгорания. Убедившись, что пожар не возникнет вновь, пассовцы закончили поливать территорию водой.