Двум жителям Ставрополья грозит лишение свободы за организацию наркопритонов

На Ставрополье прекратили деятельность два наркопритона, которые организовывали два мужчины. В Михайловске 34-летний местный житель предоставлял свое жилье на улице Заводской, чтобы потребители нелегальных веществ готовили и принимали наркотики.

Второй притон основал 37-летний житель краевой столицы. На улице Серова несколько месяцев мужчина давал помещение знакомым-наркоманам для их увеселительных занятий. Разумеется, нелегальных.

— В отношении организаторов «увеселительных мест» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ, мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Есть и другие способы стать веселее и даже сделать это нелегально: люди выпивают и садятся за руль. Так, за неделю с 12 по 18 сентября на Ставрополье поймали 178 пьяных водителей. Из них 21 автомобилист уже попадался на пьяном вождении: таким нарушителям грозит лишение свободы.