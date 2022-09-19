В СКФУ будут разрабатывать технологические решения для промышленности Ставрополья

СКФУ готов сотрудничать с промышленниками для развития реального сектора экономики. Фото: ncfu.ru

В Северо-Кавказском федеральном университете прошла встреча регионального союза машиностроителей с руководством университета. На ней обсуждалось использование научного потенциала вуза для разработки технологических решений для промышленности края. Также речь шла о подготовке кадров для машиностроения.

Среди участников совещания были первый зампредседателя думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, глава ставропольского отделения «СоюзМаш России», представители ведущих заводов региона и другие промышленники.

Сотрудники СКФУ рассказали участникам встречи о возможных векторах сотрудничества: это машиностроение, электроэнергетика, инженерное направление. В вузе готовы проводить экспертизы металлов, сплавов и пластиков, развивать программно-аппаратные решения управления роботизированными системами. И в этом уже есть определённые наработки. К примеру, в университете разработали импульсную лазерную установку, повышающую прочность металла и снижающую энергозатраты при его производстве.

Сотрудники СКФУ рассказали участникам встречи о возможных векторах сотрудничества. Фото: ncfu.ru

Ректор университета Дмитрий Беспалов отметил, что вуз готов сотрудничать с промышленниками для развития реального сектора экономики. По его словам, СКФУ может стать площадкой, разрабатывающей различные технологические решения, необходимые для входящих в Союз машиностроителей заводов. Не менее важной проблемой, которую также можно решить в симбиозе с СКФУ, является кадровый голод на предприятиях.

На встрече продемонстрировали разнообразные образовательные кейсы – от курсов повышения квалификации до систем подготовки специалистов.

Напомним, в августе 2022 года СКФУ и региональное отделение Союза машиностроителей России подписали соглашение, в котором шла речь о совместной работе в сфере подготовки кадров и в научно-инвестиционной деятельности.