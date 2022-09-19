В восточной части Ставрополья разбушевалась пыльная буря

На 162 км автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» автоинспекторы столкнулись с пыльной бурей, в которой практически ничего не видно. Движение по дороге осложняется из-за сильного бокового ветра, из-за чего водить становится еще тяжелее.

— Будьте бдительны! По возможности, отложите поездки в восточном направлении! – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В Степановском округе также почти ничего не видно из-за бури. То же и в Левокумском округе, в селе Урожайном пыльная буря и сильный ветер. На дороге можно не заметить встречный автомобиль и столкнуться с ним.

Ездить аккуратно и по правилам надо даже в отсутствии пыльной бури. Об этом на прошлой неделе, с 12 по 18 сентября, не подумали 178 водителей, которые сели за руль пьяные. Один из них сел за руль и попал в аварию. В ходе проверки выяснилось, что он выдыхает 2 мг этанола на литр воздуха.