Депутата кисловодской Думы подозревают в незаконной продаже газа на 31 млн 700 тысяч рублей

Сейчас подозреваемый в незаконной деятельности задержан и находится под домашним арестом. Следствие по уголовному делу за «незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» продолжается.

— По данным следствия, с октября 2017 года по август 2019 года мужчина, не имея лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа через обособленное подразделение ООО «Русгаз», – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбудил Следственный комитет. Сейчас ищутся доказательства причастности депутата. По данным следствия, мужчина заработал 31 млн 700 тысяч рублей. На территории края проведено более 30 обысков на заправках, а также по месту жительства подозреваемого. Уголовное дело расследуется.