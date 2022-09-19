В Ставропольском аграрном университете открыли лабораторию «Точного земледелия»

За один день специалисты Центра «Точного земледелия» могут обследовать до 5000 га. Фото: stgau.ru

В СтГАУ лаборатория «Точного земледелия» приступила к работе с самого начала нового учебного года. Теперь отслеживать угрозы для урожая, планировать его и контролировать сельхозработы будет проще.

На вооружении аграриев - современное оборудование, которое осуществляет точную аэрофотосъемку. Средства на приобретение высокоточного оборудования выделены аграрному вузу в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Современное оборудование осуществляет точную аэрофотосъемку. Фото: stgau.ru

Новая лаборатория открылась на базе кафедры землеустройства и кадастра. В арсенале Центра «Точного земледелия» - три беспилотника, квадрокоптер с мультиспектральной камерой и квадрокоптер самолетного типа для исследования больших площадей. Поступающие данные обрабатывают высокотехнологичные компьютеры со специализированным программным обеспечением, способные обработать большое количество фотоснимков.

- Наш центр занимается научными исследованиями. Мы сотрудничаем на хоздоговорной основе с сельхозпредприятиями. Выполняем работы не только для отдельных хозяйств, но и муниципальных или краевых органов власти. Перечень услуг большой. Это мониторинг состояния земель и посевов, водных объектов, состояния лесополос, инвентаризация земель. Преимущество Центра точечного земледелия в высокой скорости исследований. За 1 день можем обследовать до 5 тысяч гектаров. Гарантируем точность результата. Сегодня думаем о том, как расширить возможности лаборатории. И рассматриваем необходимость подготовки специалистов «Оператор БПЛА», - прокомментировал открытие лаборатории врио ректора Ставропольского ГАУ профессор Валентин Скрипкин.

В арсенале Центра «Точного земледелия» - три беспилотника и два квадрокоптера. Фото: stgau.ru

Стоит отметить, что Центр «Точного земледелия» работает не только во имя науки. Специалисты новой лаборатории открыты к сотрудничеству на договорной основе с фермерами, агрохолдингами и органами власти.