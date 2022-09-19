Двух жительниц Ставрополя обвиняют в избиении девушки возле ночного клуба

Возле ночного клуба «Голди», что находится на Пирогова, две женщины затеяли конфликт с потерпевшей. В ходе ссоры злоумышленницы начали бить девушку ногами и руками. В итоге было зафиксировано не менее 6 ударов по рукам, груди, голове и животу. Пострадавшая написала заявление в полицию.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором мировому судье Промышленного района г. Ставрополя для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Женщины обвиняются в нанесении легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений. Им грозит штраф, исполнительные работы либо арест на срок до четырех месяцев.

Пока женщины занимаются хулиганством, двое мужчин могут попасть в тюрьму за организацию наркопритонов. Им грозит до 4 лет лишения свободы.