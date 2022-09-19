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Происшествия19 сентября 2022 14:21

Пыльная буря на востоке Ставрополья утихла

Видимость на дороге стала нормальной
Данил Юрков

На трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» нормализовалась погода после пыльной бури, которая разбушевалась 19 сентября, примерно в 14:00. Теперь водители видят встречные автомобили и все, что находится поблизости.

— В Степновском и Левокумском округах погода нормализовалась, сообщают дежурные экипажи ДПС. Пыльная буря и ветер стихли, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, в восточной части Ставропольского края разбушевалась пыльная буря и дул сильный ветер. На трассе была недостаточная видимость, встречных автомобилей увидеть практически невозможно на средней дистанции. Водителей просили по возможности отложить поездки в восточном направлении края.

В данный момент проблем с движением по дороге в восточной части региона нет. Стихия отступила, пыль осела