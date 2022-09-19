«Россети Северный Кавказ» участвуют в возрождении древнего поселения в Чечне

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили электрификацию селения Цацах. Энергетики построили на участке воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 500 метров и установили трансформаторную подстанцию.

Цацах – небольшое поселение в высокогорном Итум-Калинском районе. Населенный пункт пустует с 1944 года, когда чеченский народ был выслан в Казахстан. До депортации здесь проживали 20 – 25 семей, а сегодня сохранились только руины башен и мечети, которая датируется 1870 годом.

Комплекс технических мероприятий, реализованный энергетиками, позволит вернуть жизнь в древнее село – уже 10 семей выразили желание вернуться на родовые земли и начать строительство домов.

«Работы в селе Цацах были начаты по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Реализовать проект мы смогли при поддержке регионального общественного фонда имени Первого Президента региона, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Кадыровой», – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.