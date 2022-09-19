С 1 января 2023 года в Ставрополе начнет работать министерство молодежной политики

Сегодня, 19 сентября, появилась информация о формировании нового министерства. Оно будет отвечать за «реализацию молодежной политики» в крае. Распоряжение о появлении министерства появился на официальном сайте правовой информации края. Постановление подписано губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Новое министерство получит часть полномочий в сфере молодежной политики и будет управлять государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов». Прочие организационные вопросы будут решаться в течение двух месяцев.

К слову о молодежи. Сегодня, 19 сентября, закрывается фестиваль работающей молодежи «На высоте 2022», и это покажут в прямом эфире. Онлайн-трансляция начнется на сайте stav.kp.ru в 18:00. На закрытие запланирован масштабный концерт, программу которого не раз поменяли.